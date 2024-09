Uso consapevole e informato dei social

TERMOLI. «Le vite dei giovani contano». Basandosi su questo assunto, il centro di aiuto alla famiglia "Amoris Laetitia" ha organizzato per questa sera, dalle 18, presso la sala del centro pastorale Ecclesia Mater, in piazza Sant'Antonio, a Termoli, un incontro per le famiglie.

«Uso consapevole e informato dei social per accompagnare i figli nella vita digitale» sarà un confronto con le relatrici psicologhe e psicoterapeute Carmela Di Zillo e Rita Lemme.