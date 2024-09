Diritto all'abitare: nasce la scuola popolare

TERMOLI. Il diritto all'abitare è uno dei temi di maggiore importanza a livello sociale, tra quelli pres in carico dall'associazione Città invisibile-Comunità il Noce/Faced. Per iniziativa dei volontari, sta per arrivare la "scuola popolare 'Una comunità si-cura'!»

Il primo incontro su “turistificazione delle città e il diritto all'abitare" è fissato per mercoledì 9 ottobre, alle 17, nei locali della parrocchia Il Sacro Cuore di Termoli.