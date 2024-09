Mensa scolastica a Larino, l'accesso ai servizi

istruzioni per l'uso ven 27 settembre 2024

LARINO. Si comunica che per l'anno scolastico 2024/2025 la gestione informatizzata del rapporto Comune/Utenti per la fruizione del servizio di refezione scolastica NON avverrà tramite l'applicazione COMUNICAPP.

Da questa annualità sarà possibile accedere al servizio di PagoPA per effettuare i pagamenti dei buoni pasto direttamente online dal proprio pc o cellulare accedendo al sito istituzionale del Comune di Larino all'indirizzo www.comune.larino.cb.it, sezione "Cittadino", sottosezione "Accedi ai servizi al cittadino".

Per accedere ai servizi, bisogna assicurarsi di avere:

► SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale;

► CIE - Carta di identità elettronica.

Il costo di ogni pasto è di € 3,00, come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2024.

Il genitore dovrà effettuare il pagamento in base al numero dei "buoni pasto" acquistati. Con successivo avviso saranno comunicate la data e le modalità di avvio del servizio.