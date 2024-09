Job Day allo stabilimento Vibac

TERMOLI. Qualcosa si muove sulla vertenza Vibac, lo si apprende dall'iniziativa congiunta dell'assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti, e dal presidente e ad di Sviluppo Italia Lavoro Italia, Paola Nicastro.

Convocata una conferenza stampa, in programma martedì 1° ottobre 2024, alle ore 11.30, nella Sala del Parlamentino della sede della Giunta regionale del Molise, per presentare le azioni di politica attiva che l’Ente in house del Ministero del Lavoro realizzerà, in sinergia con la Regione, sul territorio molisano e per illustrare il Job Day, che si terrà il 2 ottobre a Termoli, una giornata dedicata all’incontro tra aziende e lavoratori della Vibac Spa.