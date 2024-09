Opera Serena in festa: Carmela Antonetti compie 100 anni

TERMOLI. Festa grande ad Opera Serena per i cento anni di nonna Carmela Antonetti

Attorniata da tutti i figli, parenti, amici e dagli altri ospiti della struttura la signora Carmela ha raggiunto un importante traguardo dimostrando una lucidità ed una proprietà di linguaggio tutt’altro che semplici a quell’età.

C’era anche il Sindaco Nicola Balice per festeggiare Carmela Antonetti con il presidente della struttura Bruno Verini e il dottor Vincenzo Iannaccone direttore sanitario della struttura.

“Già l’altra volta – ha detto il Sindaco Nicola Balice – la signora Carmela mi disse che sono un sindaco molto richiesto e che dovevo essere qui per il suo compleanno dei cento anni. Eccomi qui, vi ringrazio tutti perché ogni volta che vengo ad Opera Serena so bene che non posso far altro che imparare. Siete voi la nostra forza, siete voi che con la vostra memoria con i vostri insegnamenti, consigli e critiche mi insegnate prima di tutto a lavorare meglio per Termoli. Vi prometto che gran parte del merito che avrò, sarà vostro e delle persone come voi e come la signora Antonetti che mi ha rimproverato tenendomi fortissimo la mano. In questo momento sono io a tenere fortissimo la mano a tuti voi. Tanti auguri a Carmela”. A seguire la lettura di una lettera per augurare ancora il meglio a Carmela Antonetti, la torta e la festa che è entrata nel vivo. Anche dalla Rsa Opera Serena una pergamena per sancire i 100 anni dell’allegra nonnetta nata a Termoli il 27 settembre del 1924. “La tua giovinezza è, per la nostra Rsa, motivo di grande orgoglio. Auguri per i tuoi cento anni”.

