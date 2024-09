La lotteria del Carnevale di Larino dà il via alla 50esima edizione

LARINO. Abbiamo ufficialmente dato il via al Carnevale di Larino 50^ edizione! Un inizio che ha visto vinti e vincitori della Lotteria del carnevale, il trofeo che torna a casa e l’annuncio del contest per il Manifesto 2025.

Dopo la visione di un fantastico docufilm sul Carnevale di Larino2024 (grazie a Termoli Comics & Games), i veri protagonisti sono stati loro: i bozzetti e i gruppi costruttori. E che bozzetti!

Complimenti ai gruppi per la creatività e un grande in bocca al lupo per questa edizione che si preannuncia esplosiva! Ci vediamo presto (nei capannoni e su questi schermi

