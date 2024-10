Tre anni di governo locale: l'amministrazione Gallo incontra i cittadini

PORTOCANNONE. Giunge al terzo anno di amministrazione, quella del sindaco Francesco Gallo di Portocannone. A tre anni dall'insediamento, il sindaco e gli amministratori fanno il punto della situazione di questi 3 anni di mandato. A moderare l'incontro, che si terrà sabato 5 ottobre alle 18 in piazza Skanderbeg, il giornalista Pasqualino Di Bello.

«In occasione del nostro terzo anno di amministrazione, sabato 5 ottobre alle ore 18 in piazza Skanderbeg si terrà un dibattito pubblico per aggiornare la cittadinanza su quanto realizzato e sui programmi futuri per la nostra comunità.

Ogni occasione di incontro e di confronto è alla base della nostra azione amministrativa, come sempre!

Non mancate!». Così il sindaco Gallo nella sua pagina personale Facebook.