Si spegne a 104 anni, addio ad Anna Domenica

RIPABOTTONI. Un sabato triste per quanti la conoscevano, per i familiari e per tutta la comunità di Ripabottoni che, nel pomeriggio di oggi, ha dovuto dare l’ultimo saluto alla sua cittadina più anziana, la signora Annina venuta a mancare all’età di 104 anni. Donna forte, testarda e lucida fino all’ultimo giorno, custode della storia e delle tradizioni del suo piccolo comune e dei suoi abitanti, Anna Domenica Di Palma aveva compiuto 104 anni lo scorso 25 luglio.

Scrigno di oltre un secolo di storia, amava raccontare le gioie e le difficoltà incontrate nel corso della sua vita, vissuta con assoluta onestà. Tra i momenti più tristi sicuramente gli anni difficili della guerra, il duro lavoro e le carestie e poi quelli belli, ovvero i ricordi di infanzia e gioventù, le poesie, i proverbi, le filastrocche e le canzoni imparate a scuola. Ricordava perfettamente ogni cosa e se ne vantava. Come dimenticare il suo inconfondibile gesto di indicarsi il capo accompagnato sempre dalla stessa frase: “io ci sto con la testa! Io ho il cervello che cammina ancora”.

Annina ha trascorso gli ultimi anni della sua vita alla Casa dei Nonni d’Italia di Ripabottoni, a ricordarla con affetto sono in tanti. Restano i suoi insegnamenti, il suo sorriso, ma anche il suo carattere a volte ribelle, la cura che aveva nel vestire e nel curarsi, nell’abbinare ogni indumento ai suoi monili. “Come mi trovi?” chiedeva spesso e non si poteva che risponderle: stai benissimo!

Con lei se ne va un pezzo di storia, ma restano in tutti noi i ricordi e un profondo affetto.