«1954-2024, settant’anni dopo»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Decadi differenti, ma stessa voglia di celebrarsi, dopo i nati nel 1964, ora sono i 70enni di San Giuliano di Puglia che hanno voluto organizzare il loro raduno.

«1954-2024, settant’anni dopo, un piccolo gruppo di persone si ritrova su WhatsApp, per idea della mitica Mattea Di Stefano, e voilà la magia si ricrea! Il tempo sembra non essere trascorso: la complicità, la goliardia, la voglia di riscoprirsi e raccontarsi… ora settantenni, ma sempre con lo stesso spirito dei bambini che si erano salutati tanti anni fa.

L'indimenticabile giornata è iniziata domenica mattina nella chiesa di San Giuliano martire, con la celebrazione eucaristica e la benedizione di don Pietro Cannella, con un pensiero agli amici saliti in cielo (Lilia, Antonio, Nicola, Antonio), di seguito tutti a degustare un ottimo pranzo in un agriturismo, la giornata è continuata fino a tarda serata con l'ottima musica, balli e karaoke da far divertire tutti!

La gioventù è nel cuore e non nella carta d’identità». Auguri a tutti per i vostri settant’anni!