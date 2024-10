"Nessun dorma... e dintorni"

SERRACAPRIOLA. “Oh dolci baci, oh languide carezze".

Per Natale, cosa c'è di più dolce di baci e carezze?

Ecco, qui è il vassoio di pasticcini che vogliamo offrirvi... nel nostro stile.

L'associazione culturale teatrale "Mario Brancacci" è lieta di presentarvi una rapppresentazione teatrale unica: narrazione, recitazione, danza, musica e canto vi trasporteranno in una dimensione in cui sogno e realtà s'incontrano per farvi vivere emozioni profonde in una ricerca unica di bellezza che vi accompagnerà in un percorso da vivere e condividere con chi volete bene.

“ NESSUN DORMA... e dintorni”

Vi aspettiamo in teatro!

TEATRO PALAZZO Serracapriola

Info e prenotazioni: 3490768241