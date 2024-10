A un anno dalla scomparsa della maestra Rosanna Pace

GUGLIONESI. Il 22 ottobre 2023, la mamma della "nostra" giornalista Alberta Zulli, circondata dall'affetto della sua famiglia, venne a mancare, alle prime luci dell'alba.

Martedì 22 ottobre, a distanza di un anno, i suoi cari la ricordano con una messa alle ore 18 presso la chiesa di santa Maria Maggiore di Guglionesi.

La "nostra" Alberta ci ha permesso di condividere il ricordo della mamma nelle parole della collega Maria Falconi. Una lettera che la maestra Maria ha letto alla fine della cerimonia funebre.

«Sono qui cara Rosanna, ho mantenuto la promessa. Quando la tua mente non era ancora imprigionata mi chiedevi di rievocare il nostro passato, gli anni trascorsi insieme, il nostro rapporto speciale e profondo. Ricordi, ti chiamavo “Mani di fata” e questo appellativo che ti faceva sorridere, ritraeva alla perfezione le tue grandi abilità. Le tue creazioni con la pasta di sale parevano possedere un’anima, le scenografie dei presepi viventi rimarranno nella memoria collettiva per il tuo talento, la tua ingegnosità, la tua creatività. Le tue mani fatate erano capaci di realizzare animali e personaggi così reali che sembravano prendere vita. "Nessun bambino è perduto se ha un’insegnante che crede in lui". Quando leggo questa frase non posso che pensare a te! Rosanna, sei stata una grande guerriera, tenace, coraggiosa, straordinariamente forte. Mi sei stata accanto nelle difficoltà e condiviso occasioni di gioia con la sensibilità di chi ti vuole bene come se ne può volere ad un figlio. Lascerai a tutti noi una grande eredità: la tua saggezza, la tua empatica intelligenza, la tua generosità d’animo, il tuo modo di essere così raffinato e semplicemente elegante, la tua indipendenza di donna che ha sempre affrontato le sfide che la vita le ha riservato. Sarai sempre nel mio cuore e nel cuore di chi ti ha voluto bene e la tua luce rimarrà eternamente accesa. Good bye great woman! Maestra Maria Falconi».

Ad Alberta, Stefania, Andrea e Federica il nostro abbraccio più grande.