Lavori di riparazione da parte di Molise Acque

CAMPOMARINO. Lavori di riparazione da parte di Molise Acque sulla condotta idrica in arrivo nei serbatoi dei Comuni di Campomarino e Portocannone.

Per quanto concerne i lavori di riparazione ad opera di Molise Acque sulla condotta idrica in arrivo nei serbatoi dei Comuni di Campomarino e Portocannone, si comunica che domani non si dovrebbero rilevare disagi agli utenti nonostante l’inevitabile sospensione del flusso idrico operata a monte dei serbatoi da parte di Molise Acque, dalle ore 8 fino a tarda serata.

La Grim Scarl, per quanto di competenza, procederà con le operazioni di monitoraggio del flusso idrico, tenendo informata la cittadinanza sull’evolversi della situazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).

Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.