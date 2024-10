Epatite C, test gratuito a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Test gratuito, nessuna impegnativa del medico curante e alcuna prenotazione per accedere allo screening dell’Epatite C che si terrà sabato 19 ottobre 2024, dalle ore 9 alle ore 14, in piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia. Una iniziativa rivolta ai nati dal 1969 ed il 1989, frutto della collaborazione tra Regione Molise ed Asrem.