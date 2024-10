Il "BricoOk" compie 18 anni: «Festeggia con noi!»

TERMOLI. Festeggia i suoi primi 18 anni e diventa "maggiorenne".

Il BricoOk di Termoli vive momenti speciali, come tutti quelli che hanno caratterizzato una presenza così importante sul nostro territorio. Punto di riferimento di una comunità vasta, per l'amplissima gamma di articoli a disposizione della clientela, fidelizzata nel tempo, e sempre crescente. Così come la squadra che in questi 18 anni si è raddoppiata, passando da 6 a 12 dipendenti, come ha sottolineato con soddisfazione il titolare, Emanuele Di Biase.

Domani, domenica 20 ottobre, alle 12, ci sarà una festa vera e propria, per condividere con tutti questo traguardo (l'apertura fu il 21 ottobre 2006 e viene celebrata per approfittare del weekend, rinviata di 24 ore dalle 12 di oggi, per il maltempo). «Vieni a trovarci, festeggiamo insieme il compleanno con un gustoso rinfresco e occasioni imperdibili», il lancio dell'evento nel punto vendita alla traversa di via Corsica numero 43, sempre all'insegna della qualità, della convenienza e della cortesia.

