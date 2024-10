In ricordo di Michele Cistullo

MONTENERO DI BISACCIA. Il consigliere comunale Nicola Palombo ricorda la figura di Michele Cistullo.

«A Michele Cistullo…

Ci ha lasciati Michele Cistullo, professore di lettere, sindaco di Montenero a metà anni Novanta e locale dirigente comunista.

Michele ha lottato tutta la vita per l’affermazione dei valori della sinistra. Giustizia sociale e dignità delle persone hanno guidato il suo operato amministrativo e politico. Su tutto ha rappresentato quella cultura del Partito Comunista Italiano che, sull’esempio del segretario Enrico Berlinguer, ha fatto della questione morale la stella polare per gestire la cosa pubblica.

In tempi in cui il dibattito è ridotto a litigio personale e gli slogan hanno sostituito valori e idee di lungo respiro, Michele ci ha sempre inchiodato alla responsabilità di una Politica slegata dalla cultura e dalla capacità di rappresentanza dei bisogni; così come ci ha sempre ricordato che lo Stato vive se esistono sanità e scuola pubbliche e di qualità, se ci sia lavoro dignitoso per tutti e un welfare robusto e universale.

Michele ha vissuto tutte le fasi della sinistra italiana, dal Pci al Pd, con la capacità di affrontare il tempo nuovo senza perdere mai la rotta sui principi fondanti. Compagno deriva da cum panis, che significa colui con cui condividi il pane, questo il lascito più profondo che porterò, e porteremo, sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori. Michele, che la terra ti sia lieve…

Montenero di Bisaccia, 25 ottobre 2024, con affetto e stima».

Nicola Palombo