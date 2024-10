"Vita indipendente": lunedì l'inaugurazione a Larino

LARINO. Come anticipato nella cerimonia avvenuta a San Giacomo degli Schiavoni, nuovo step del progetto "Vita indipendente": domattina, inaugurazione della struttura a Larino, alle ore 10.30 in via Santissimi Martiri Larinesi.

Ufficialmente si inaugurano gli alloggi che ospiteranno i beneficiari del progetto finalizzato all'inclusione socio lavorativa e all'autonomia abitativa. Questo l'obiettivo del progetto messo in campo dagli Ambiti Territoriali Sociali di Termoli (capofila) e Larino (partner) grazie a un finanziamento dell'Unione Europea (fondi Pnrr) in coprogettazione con la Cooperativa Sociale Sirio, Ente Scuola e Lavoro ed altri Ets.