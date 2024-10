"Incontriamoci contro il ddl sicurezza: no a Piantedosi"

CAMPOBASSO. Il collettivo universitario “Dal Basso… Liberi/e di lottare” a seguito dell’appello sottoscritto da più di 200 cittadini in cui si invita a disertare l’inaugurazione dell’anno Accademico dell’Unimol, alla presenza del ministro dell’Interno Piantedosi (il primo firmatario del disegno di legge 1660 sulla sicurezza), convinti dal bisogno di costruire momenti di confronto e per sapere cosa comportano le norme del nuovo Ddl. 1660, invita tutte le realtà sociali ad essere presenti mercoledì 30 ottobre alle ore 10,30 presso il parcheggio del II Edificio Polifunzionale dell’Unimol in via F. De Sanctis a Campobasso all’assemblea aperta per analizzare, insieme all’Avv. Vincenzo Boncristiano presidente di Antigone Molise, il ddl sicurezza e tutte le politiche repressive messe in atto in questi due anni di legislatura dal governo Meloni che portano di fatto alla trasformazione del nostro ordinamento in uno Stato penale di Polizia.

Di questo passo lo Stato sociale è sostituito dallo Stato penale. Di nemico in nemico, l’espulsione e la stigmatizzazione sociale e politica chiudono all’alternativa, alla lotta nel presente, al cambiamento del futuro. Vogliamo mantenere aperto lo spazio del dissenso, a partire da una opposizione al disegno di legge n. 1660.