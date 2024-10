Cinque anni fa la morte di Michele Traglia: domani messa in suffragio

Per non dimenticare

Per non dimenticare mar 29 ottobre 2024

GUGLIONESI. Cinque anni fa la morte di Michele Traglia: una messa per tenere viva la memoria.

Ricordare una persona buona, che resta nel cuore di tutti.

Farlo pensando, anche solo per un momento, alle esperienze condivise lungo il cammino della vita. E da questo pensiero non possono che venir fuori i valori più belli: amore per la famiglia, generosità, disponibilità, bontà d'animo, gentilezza, educazione, senso dell'amicizia e della comunità, fiducia e rispetto, forza e grinta. Michele Traglia era, anzi è tutto questo, è una presenza viva nel cuore e in ogni giornata di tutti coloro che lo hanno conosciuto e continuano a volergli un bene infinito.

A cinque anni dalla sua morte, avvenuta il 30 ottobre 2019 in un tragico incidente nei campi, ci sarà una santa messa, alle 18, nella chiesa madre di Guglionesi. Sua moglie Roberta, i figli Grazia e Costanzo, tutti i parenti e gli amici si stringono in un grande abbraccio per ricordarlo, certi del suo sguardo amorevole e premuroso che accompagna tutti quotidianamente.

Uno sguardo di amore e di fede che non abbandona, sostiene e illumina ogni momento, bello o brutto che sia, aiuta a continuare il cammino insieme a lui, a donarsi per gli altri, così come ha sempre fatto. Grazie caro Michele, grazie per esserci sempre, grazie di tutto.