Un "memoriale" per Liam Payne in piazza Monumento

TERMOLI. Fan ancora sconvolti per la morte dell'artista britannico Liam Payne, scomparso lo scorso 16 ottobre. Loro ne erano davvero accanite, come supporter, la 23enne Eliana Di Nunzio e la 25enne Justine Porreca.

Ora, in vista delle festività novembrine, hanno organizzato un memoriale in onore del cantante, ex membro degli One Directoon.

Il memoriale si terrà a Termoli in Pazza Monumento venerdì 1° novembre dalle 15:45 alle 17:30.

Verrà allestita una foto del cantante e i fan avranno la possibilità di portare un fiore, accendere una candela, lasciare un pensiero. Manifestazione regolarmente autorizzata.

Sarà possibile portare candele, fiori, dediche, foto e palloncini.