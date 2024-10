Scultura in dono alla Polizia locale di Campomarino

Oggi a palazzo Norante a Campomarino, alla presenza degli amministratori locali, Erika Della Penna e Francesco Colitti, lo scultore Donato Soccio, dimorante in Germania ed originario della cittadina adriatica, ha donato una sua opera scolpita su pietra alla Polizia Locale di Campomarino. Alla cerimonia hanno partecipato, insieme agli amministratori una rappresentanza del Corpo di Polizia Locale che ringrazia con gratitudine l'autore della scultura che è stata collocata all'interno degli uffici del Comando in via Marconi.

Galleria fotografica