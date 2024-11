La giornata delle Forze armate a Termoli e nel basso Molise

BASSO MOLISE. Lunedì 4 novembre, come di consueto, si svolgerà la giornata celebrativa dell’Unità Nazionale e delle Forze Amate.

A Termoli le celebrazioni si svolgeranno a partire dalle ore 10:30 in piazza Vittorio Veneto con la deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti.

A San Giacomo, sempre alle ore 10:30, la commemorazione si svolgerà presso il Monumento dei caduti.

A Guglionesi, invece, alle ore 10:30 ci sarà il raduno in via Giandomenico De Santis, al municipio. Dopo la formazione del corteo, si proseguirà verso la lapide commemorativa dei caduti della Prima Guerra Mondiale in corso Conte di Torino, dove verrà deposta una corona di alloro. ci sarà anche la benedizione e un momento di raccoglimento.

Alle 11, il corteo si muoverà alla volta del Monumento dei Caduti di tutte le guerre, sito in viale monsignor Carlo Maglia nella villa comunale "Castellara". Verrà deposta una corona di alloro, ci sarà la benedizione con un momento di raccoglimento e il messaggio del Commissario Prefettizio, dottoressa Patrizia Perrino. Alle 12 gli onori finali.

A Campomarino. In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'Assessorato alla Cultura e l'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino presentano "La Foiba di Kremenar" incontro con l'Autore con la partecipazione delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Saluti istituzionali: Vincenzo Norante, sindaco del Comune di Campomarino. professoressa Maria Maddalena Chimisso, dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Campomarino.

Interverranno: maggiore Alessandro Vergine, Comandante Compagnia Carabinieri di Termoli, il dottor Antonio Magagnino, autore del testo "La foiba di Kremenar e l'eccidio della colonna Gamucci".