Screening mammografico gratuito anche a novembre

MOLISE. Continua lo screening mammografico sul territorio molisano. Non solo a ottobre, per il mese rosa, ma anche novembre sarà ricco di appuntamenti per tutte le donne che vogliono effettuare questo importante test.

La mammografia è una radiografia del seno ed è un test semplice, gratuito e dura pochi minuti. Lo screening consente di individuare precocemente eventuali lesioni di piccole dimensioni, ancora prima che si possano sentire al tatto. La refertazione è veloce e prevede l’immediata attivazione del protocollo, nel caso si rilevi la necessità di approfondire gli accertamenti. In questo modo si interviene subito, aumentando le possibilità di cure efficaci, meno aggressive per la donna e con una maggiore possibilità di guarigione.

Gli appuntamenti: