A Rotello il ricordo degli "Angeli di San Giuliano"

ROTELLO. Nel 22esimo anniversario, la Scuola di Rotello ricorda l’immane tragedia, che ha colpito la comunità di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre del 2002 alle ore 11.32 e che rimarrà indelebile per sempre nei nostri cuori. Gli alunni e i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo Grado hanno dedicato un momento di riflessione e raccoglimento agli “Angeli di San Giuliano” con una ricostruzione degli accadimenti che hanno distrutto la Scuola e hanno infranto i sogni dei piccoli e della loro maestra, in quegli interminabili secondi che li hanno strappati prematuramente alla vita. Tra racconti, canti e lettura di poesie i ragazzi hanno ascoltato la storia delle vittime, testimonianza di quei terribili lunghi secondi, nello spazio esterno della scuola dove, con ventotto piccole luci, è stato disegnato un grande cuore per mantenere viva la fiamma del ricordo.

