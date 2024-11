La dea bendata bacia il Molise, vinti 26mila euro

ISERNIA. Molise in festa con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 7 novembre, come riporta Agipronews, a Monteroduni, in provincia di Isernia, centrato un colpo che sfiora i 26mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro da inizio anno.