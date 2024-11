Sportello di protezione educativa

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Casa dei Diritti, cooperativa sociale Sirio, Ats di Larino e istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano "Raffaele Capriglione", presentano lo Sportello di protezione educativa. L'evento ha luogo domani mattina, lunedì 11 novembre, alle 10, nella sede didattica liceale.

Prendono parte all'iniziativa i sindaci di Santa Croce di Magliano Alberto Florio e di Colletorto, Cosimo Damiano Mele. Interverrà anche la consigliera regionale con delega alle Politiche sociali, Stefania Passarelli, così come la coordinatrice dell'Ats di Larino Eloisa Arcano, la dirigente scolastica Giovanna Fantetti, la referente del progetto per la Sirio Rita Provvidenti e l'avvocato Laura Venittelli, per la Casa dei Diritti. A illustrare il ruolo dello "Sped", la psicologia Maria Carmela Bizzarro