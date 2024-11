Lo Sport per tutti, borse di studio per 10 ragazzi

TERMOLI-VASTO. Grazie a una generosa iniziativa dalla scorsa settimana la M & M Football Vasto, in collaborazione con la Das Consulting, società che opera in tutto il mondo, in rappresentanza del suo presidente Achille Salerno, dà la possibilità a 10 ragazzi con difficoltà economiche di frequentare gratuitamente la scuola calcio.

La missione è quella di rendere lo sport accessibile a tutti, convinti che i ragazzi, indipendentemente dalla situazione economica, abbiano il diritto di crescere in un ambiente sano e educativo, facendo un adeguato sport che lo aiuti nella crescita sia fisica che psicologica.

La scadenza per le candidature è prevista per l’8 dicembre. I genitori interessati possono presentare domanda telefonicamente o tramite email da subito per acquisire il diritto ai 10 posti limitati.

Le domande saranno valutate in base ai requisiti economici descritti nella richiesta. Info 340.0912922 o mail: mmfootballscuolacalcio@gmail.com.