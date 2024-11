La giornata mondiale della gentilezza

TERMOLI. «Oggi, 13 novembre, si celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza, un’occasione globale per riflettere sull’importanza di compiere atti gentili. La gentilezza significa trattare noi stessi e gli altri con dolcezza, passione e altruismo, apprezzando le differenze come un valore universale. L’impatto positivo che la gentilezza può avere sulle persone e sulle comunità è straordinario, incoraggiando gesti di solidarietà internazionale e promuovendo una cultura di compassione, generosità e rispetto per la vita e i sentimenti altrui.

In conclusione, intendo la gentilezza anche come la capacità di relazionarsi con gli altri, anche con chi non conosciamo, in modo educato e rispettoso. Essa rappresenta una forma di intelligenza, una qualità che non tutti possiedono. Essere gentili non è solo "la cosa giusta da fare", ma apporta anche benefici alla nostra salute fisica e mentale.

Un affettuoso saluto». Luigi Pietrosimone Fnp-Cisl e Anteas Molise.