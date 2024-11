Venerdì mattina flusso idrico sospeso a Portocannone

PORTOCANNONE. Sospensione del flusso idrico nell'Acquedotto Basso Molise al serbatoio pensile per lavori di manutenzione da parte di Molise Acque.

Riguarderà gli utenti del Comune di Portocannone. Molise Acque per lavori urgenti di sostituzione di una saracinesca by pass, sospenderà il flusso idrico in entrata ed in uscita al serbatoio pensile dalle ore 9 alle ore 13 di domani, venerdì 15 novembre.

Pertanto, gli utenti sono invitati ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874.1919702 (h24 - 7 giorni su 7).

Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.