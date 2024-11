La giornata nazionale della colletta alimentare

MOLISE. Sabato 16 novembre, anche in Molise, torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. L'evento, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, offre a tutti i cittadini l'opportunità di contribuire a combattere la povertà alimentare, donando cibo non deperibile a chi vive in difficoltà.

In 72 supermercati molisani, i circa 5.000 volontari del Banco Alimentare inviteranno a fare acquisti di prodotti a lunga conservazione come olio, legumi in scatola, tonno e alimenti per l'infanzia. Questi generosi contributi andranno a sostenere le 42 organizzazioni caritatevoli molisane, che aiutano 6.829 persone in stato di bisogno nel nostro territorio.

La Colletta Alimentare non è solo un atto di solidarietà, ma un gesto educativo e umano che coinvolge tutta la comunità.

Unisciti ai volontari, con il cuore e con la tua generosità, per rendere la Giornata della Colletta Alimentare un momento di concreta solidarietà anche in Molise.