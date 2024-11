«Contro la violenza sulle donne»

TERMOLI. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Associazione Cum Panis nell'ambito del calendario culturale, torna ad affrontare l'argomento con l'ausilio degli esperti e con forme artistiche quali la musica, la recitazione e la pittura, al fine di comunicare in modo poliedrico un unico grande messaggio.

Relatori d'eccezione sono l'avvocato Tina De Michele del Centro Antiviolenza BeFree Termoli e la professoressa Rita Colecchia del Movimento per la Vita, grazie ai quali il pubblico avrà modo di confrontarsi su esperienze e fatti reali.

La parte artistica è affidata ad Anna Maria Petruccelli ed Errico Carafa quali interpreti di un confronto tra un uomo e una donna oggetto di soprusi, Simona Dobrescu, pittrice e Luigi Farinaccio, cantautore.

L'iniziativa si terrà a Campomarino domenica 24 novembre alle ore 17 presso il Palazzo Norante.