Riparazione perdita idrica a Portocannone, possibili disagi

PORTOCANNONE. "Nella mattinata di oggi ci sarà un intervento di riparazione per perdita idrica in via Berlinguer, pertanto potrebbe essere necessario chiudere il flusso idrico per il tempo utile all’intervento.

Ci scusiamo per i disagi, ma occorre risolvere al più presto per evitare di sprecare acqua inutilmente!". Scrive il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.