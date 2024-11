La giornata mondiale dell'infanzia

Il 20 novembre di ogni anno l'Unicef celebra il World Children's Day, una giornata di azione globale, fatta dai bambini per i bambini, per diffondere consapevolezza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa data non è casuale: il 20 novembre 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, con ben 196 Paesi firmatari.

Quest’anno, il messaggio dell’Unicef è chiaro: “Ascolta il Futuro”. Chiediamo ai Governi, al settore privato, alle famiglie e a tutti gli adulti di ascoltare la voce dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi di tutto il mondo. Solo sostenendo un dialogo significativo tra generazioni possiamo, infatti, realizzare i diritti di tutti i bambini, ovunque.

"Per ascoltare meglio le loro voci, abbiamo chiesto ai bambini di tutto il mondo di scrivere una lettera agli adulti per riflettere sui loro diritti, condividere i loro obiettivi e cosa sognano per il futuro.

Attraverso paesi e lingue diverse, le richieste dei bambini sono sempre le stesse: vivere in pace, in un ambiente sano e protetto, circondati dall'amore della famiglia e degli amici. Non possiamo deluderli".