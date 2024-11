La passeggiata ecologica a Campomarino

CAMPOMARINO. Sabato 23 novembre a Campomarino si terrà la passeggiata ecologica.

L'iniziativa avrà inizio alle ore 10 con ritrovo in piazza Aldo Moro. I partecipanti, guidati dai referenti Giuliano, Iulia e Francesca, contribuiranno alla pulizia del territorio e alla diffusione di buone pratiche ecologiche.

L'evento è realizzato in collaborazione con organizzazioni locali come la LILT e i City Angels, con il supporto del Comune di Campomarino.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite il QR code presente nella locandina o visitando il sito plasticfreeonlus.it. Un'occasione imperdibile per chi desidera fare la differenza per l’ambiente!