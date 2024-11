"Uscire dalla guerra, per un’economia di pace": il terzo incontro della Scuola Popolare

TERMOLI. Mai come in questo momento storico è importante parlare di pace. Ma la pace non è un'idea astratta e romantica. Va costruita giorno per giorno, prima di tutto smilitarizzando la nostra società e la nostra economia. Sì, perché la guerra non è solo quella combattuta sui campi di battaglia, affonda le sue radici profonde in un sistema economico, finanziario e politico che, anche quando non piovono bombe, sta già attivamente preparando i prossimi conflitti. Dall'Ucraina a Israele-Palestina, fino al Sudan, queste feroci guerre non sarebbero possibili senza gli apparati e l'infrastruttura economica che le sostiene e li foraggia. E - anche se spesso non ne siamo consapevoli - è sorprendente scoprire quanto il sistema economico in cui ci muoviamo ogni giorno è intriso di guerra. Smettiamo di essere complici, fermiamo la macchina bellica.