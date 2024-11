"Libere dagli stereotipi", un cerchio per rispondere alla violenza di genere

TERMOLI. Oggi 23 novembre a Roma e Palermo si terranno le mobilitazioni nazionali in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza di genere.

A Termoli, domenica 24 novembre dalle ore 18 in Piazza Monumento, si terrà un incontro speciale in un cerchio di dialogo e di riflessione per cercare insieme le cause profonde della violenza di genere, presenti nella nostra cultura e nei nostri usi e costumi, in particolare gli Stereotipi di Genere.

Gli Stereotipi di Genere sono generalizzazioni che per lungo tempo hanno influenzato le aspirazioni delle donne e i comportamenti verso le donne. Ingabbiando l'individualità limitano la libertà di azione ed espressione in tutte le sue forme, arrivando anche a fornire giustificazione a violenze psicologiche e maltrattamenti.

Portiamo una lettura, una poesia, una canzone, un'esperienza personale, parliamone insieme, uniamoci in un percorso di risveglio e consapevolezza.

Promuoviamo una evoluzione del pensiero e del linguaggio comune come prevenzione ai casi di violenze.