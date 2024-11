Sparisce borsa con guanti e cassetta pronto soccorso durante pulizia ambientale

TERMOLI. Inconveniente durante la manifestazione Plastic Free di oggi, svoltasi in piazza del Papa.

«Qualcuno ha approfittato del momento per asportarci una borsa in tela con dentro molti guanti da giardinaggio che utilizziamo per i volontari che partecipano ai nostri eventi, un gancio pesa valigie e la cassetta fornitissima del pronto soccorso che abbiamo sempre con noi in caso di eventuale piccolo infortunio, lo evidenziamo nel caso qualcuno li avesse presi "erroneamente"», riferisce la referente Gilda Di Tommaso.