"Illuminiamo un futuro senza violenza"

TERMOLI. Una iniziativa di forte sensibilizzazione per il territorio quella organizzata dalle Donne Dem Molise, dal Partito Democratico Molise e dalla Federazione Pd del basso Molise.

L'invito è per tutte e tutti questa sera a recarsi alle ore 19.00 in via Ferrari n. 7 davanti al circolo Pd di Campobasso, a Termoli al Corso Nazionale all'angolo di Via Adriatica e presso l'auditorium "10 settembre 1943" ad Isernia con una candela accesa.

L'evento intitolato "Illuminiamo un futuro senza violenza" è organizzato in modo unitario dalle tre Federazioni delle Donne Dem Molise, dal PD Molise e dalla Federazione PD del Basso Molise ed ha come obbiettivo di ricordare tutte le donne vittime di violenza maschile oltre che quello di sensibilizzare la popolazione a riflettere e contrastare la violenza non solo il 25 novembre ma ogni giorno e in ogni luogo.