Lavori Enel a Larino, le zone interessate

LARINO. Giovedì 28 novembre 2024 dalle ore 09:00 alle ore 16:00, l'Enel interromperà l'energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti a Larino.

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

c.so magliano o. da 60 a 64, 70, da 74 a 78, da 82 a 86, da 90 a 94, da 98 a 102, 80-1, 80-2

c.so magliano a. da 47a a 47c, da 51 a 53, da 57 a 59

v. magliano m. da 1 a 5, da 11 a 17, da 23 a 25

v. levante tom. da 4, 10, 16, 26, da 30 a 34

trv monterone 3, da 9 a 11, 17-1, 17-2

v. magliano m. da 8 a 10, 4-1, 4-2, 96

logo magliano m. da 2 a 4, da 8 a 12

logo magliano m. da 1 a 5, da 9 a 11

v. catalani da 2 a 4, 10, da 18 a 22

trv monterone da 2 a 6, 12

v. catalani da 1 a 7, 11

v. caradonio da 2 a 4, 8

v. marra 53, da 57 a 65

v. caradonio da 7 a 11

v. levante tom. 7, 17

c.so magliano a. fs

v. levante tom. sn

trv monterone sn

Sempre giovedì 28 novembre anche in altre zone.

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v. marinelli 2, 10

v. caradonio sn

v. marra 24

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

INFORMAZIONI UTILI:

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.