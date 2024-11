Encomio alle agenti scelte Deborah Macrì ed Eugenia Zangardi

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Santa Croce di Magliano, il sindaco Alberto Florio ha consegnato l'encomio semplice ai due agenti scelti di Polizia locale Deborah Macrì ed Eugenia Zangardi che, nell'anno appena trascorso, si sono particolarmente distinte per l'impegno profuso e i risultati raggiunti.

Il ruolo della Polizia Locale è sempre più importante all'interno di un paese che per anni ne è stato privo. Le due agenti, in modo particolare, si sono rese disponibili ed attivate per la buona riuscita degli eventi svoltisi nel corso l'estate santacrocese, mobilitandosi anche al di fuori degli orari lavorativi, oltre a rendere costantemente un servizio professionale a beneficio di tutta la cittadinanza.