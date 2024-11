Il dottor Vincenzo Santillo va in pensione

CAMPOBASSO. Una carriera trentennale, costellata da emozioni e soddisfazioni. Il dottor Vincenzo Santillo, direttore dell'Uoc di Pediatria al Po Cardarelli di Campobasso, è andato in pensione. Tanti i ricordi che lo legano ai colleghi e ai piccoli pazienti ma 'la vita - ha ribadito lo stesso Santillo - è fatta di cicli ed è giusto che finiscano per dare il passo ad altri'...e sicuramente le sfide non mancheranno.

Al professionista l'augurio della Direzione Strategica dell'Asrem affinché continui a cogliere le opportunità offerte dalla sua grande e preziosa esperienza!