Campana del Giubileo e 'Ndocciata a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Molise e Puglia sempre più vicine negli aspetti culturali e della tradizione.

Oggi, a Serracapriola, nella prima domenica di Avvento, al Convento dei Frati Minori Cappuccini arriva la Campana del Giubileo, con la presenza di Armando Marinelli dell'omonima Fonderia.

Dalle 16, previsto il momento di raccoglimento a ricordo di Padre Matteo D'Agnone con Fra Antonio Tartaglia.

Alle 18 in viale Aldo Moro, raduno 'Ndocciatori con accoglienza e benedizione 'Ndocce; che sfileranno in corso Garibaldi, per arrivare in piazza Castello, dove ci sarà il Falò della Pace.