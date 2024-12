La giornata mondiale della disabilità

TERMOLI. La Giornata Mondiale della Disabilità (in inglese International Day of Persons with Disabilities) si celebra ogni anno il 3 dicembre. Questa giornata è stata proclamata dalle Nazioni Unite nel 1992 con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti e il benessere delle persone con disabilità, promuovendo la loro inclusione nella società.

La Giornata Mondiale della Disabilità è anche un'opportunità per riflettere sui progressi fatti, ma anche sulle sfide ancora esistenti nel garantire a tutti i diritti e l'inclusione nella vita quotidiana. Diverse organizzazioni e istituzioni organizzano eventi, conferenze e iniziative per sensibilizzare la comunità e favorire una cultura più inclusiva.