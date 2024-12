L'abbraccio tra Alessio e Concita: «Abbiamo chiuso il cerchio dal 2021»

CAMPOBASSO. Da amici di penna, per così dire, all'abbraccio. Nel 2021 Alessio Manfredi Selvaggi scrisse a Concita De Gregorio, che gli rispose e pubblicò la sua lettera.

Oggi, a distanza di oltre 3 anni, «Abbiamo chiuso il cerchio dal 2021. Non c'è più la pandemia ma ci siamo noi. Grazie signora Concita per l’abbraccio, la dedica e l’incoraggiamento ai miei studi, e per esserti ricordata della mia lettera che pubblicasti su Repubblica. Grazie, grazie, grazie».

Concita De Gregorio ha mostrato contentezza per il fatto che si sia che brillantemente diplomato, avviandosi alla carriera universitaria, facendogli gli auguri per i suoi studi».