Addio alla signora Maria Grazia Liguori in Clemente

TERMOLI. Ieri, a Pesaro, dopo un lungo periodo di malattia, è venuta a mancare la signora Maria Grazia Liguori in Clemente.

Una donna che conoscevamo bene e che ha affrontato sofferenze indicibili. Ci si domanda, a volte, come sia possibile che il destino possa accanirsi così tanto su una sola persona.

Con la sua famiglia ci conosciamo fin dall’adolescenza: figli di un graduato della Polizia di Stato, trasferito da Napoli, trascorrevano le vacanze estive dai parenti a Termoli, nel Borgo Antico, in via Montecastello. Chi vi scrive, residente lì all’epoca, ha avuto modo di stringere amicizia soprattutto con i fratelli Giuliano, che in passato ha ricoperto ruoli amministrativi a Campomarino, e Lorenzo, ispettore di Polizia a Termoli, oggi in pensione. Maria Grazia, la sorella maggiore, era per noi “la sorella di Giuliano e Lorenzo”.

Negli ultimi anni, quando il male si era fatto più aggressivo, Maria Grazia viveva a Pesaro, dove è stata amorevolmente accudita dalla figlia Annalisa. Il marito Giovanni, ex ferroviere, faceva spesso la spola tra Termoli e Pesaro per starle accanto. Ieri, quando abbiamo visto il suo numero comparire sul telefono, abbiamo subito intuito che era accaduto qualcosa di triste. Maria Grazia ci ha lasciati a 75 anni.

Se si può parlare di consolazione, è sapere che, nel momento dell’addio, era circondata dall’amore e dalla benevolenza di chi le voleva bene: il marito Giovanni, la figlia Annalisa, il genero Gennaro, i nipoti, i fratelli e i cognati. Non è stata sola nel suo dolore.

Forse un’altra piccola consolazione, per chi l’ha amata, è sapere che Maria Grazia ora non soffre più. Dopo anni di malattia, il suo tormento è giunto al termine. Tuttavia, la sua assenza lascerà un grande vuoto nelle vite di chi l’ha accudita e amata profondamente.

La nostra redazione si stringe al dolore della famiglia: il marito Giovanni, la figlia Annalisa, il genero Gennaro, i nipoti, i fratelli e i cognati.

La salma verrà tumulata a Pesaro lunedì 9 dicembre alle ore 16, presso la Chiesa di San Carlo Borromeo, con partenza dall’ospedale Muraglia di Pesaro.