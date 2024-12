"Per mano con Emma", speranza e solidarietà a Campomarino

CAMPOMARINO. Domenica 15 dicembre 2024, dalle ore 9:30, la comunità si riunisce in Piazza Vittorio Veneto a Campomarino, per l’evento solidale "Per mano con Emma", organizzato da Asd Figli del Vento in collaborazione con Opes Molise e Istituzione Cultura.

L’iniziativa non è una semplice manifestazione sportiva, ma un simbolo di unità e speranza. Emma ha sei anni e vive in Molise. Circondata dall'affetto di mamma Roberta, papà Costanzo e di un fratellino amorevole e turbolento di nome Achille, loro vivono a Campomarino.

"Non importa quanto veloce si corre o lontano si va, ciò che importa è tagliare il traguardo insieme per trasformare la speranza in una splendida realtà per Emma e la sua famiglia", recita il messaggio centrale.

Il programma della giornata prevede l’apertura delle iscrizioni alle ore 9:30, con la partenza fissata per le 10:30. Al termine, sarà offerto un rinfresco per tutti i partecipanti, creando un momento conviviale per condividere emozioni e supporto reciproco.

L’evento rappresenta un’occasione per correre o camminare insieme, abbracciando un progetto che mira a fare la differenza nella vita di Emma e della sua famiglia.

Un appello alla cittadinanza: unitevi per trasformare la speranza in azione concreta.