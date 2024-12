Rotello in festa: olio novello, fuochi d'artificio e musica

ROTELLO. Rotello si prepara ad accogliere la Festa dell’Olio Novello e il Festival dei Fuochi d’Artificio, un evento imperdibile che unirà tradizione, sapori e spettacolo. L’appuntamento, patrocinato dalla Regione Molise, dalla Provincia di Campobasso e dall’associazione “Il Muro Invisibile ODV”, si preannuncia ricco di attrazioni per tutte le età.

Il programma prenderà il via alle 10:30 di domenica 15 dicembre, con l’apertura degli stand gastronomici e l’accoglienza delle autorità. La giornata sarà animata da musica tradizionale, a cura della banda “L’Armonia Molfettese”, diretta dal maestro Corrado De Ceglia, e dagli spettacoli per bambini offerti dai “Tamburini L’Aquila Federiciana”.

Nel pomeriggio, alle 17:30, spazio alla prima grande attrazione pirotecnica, con la batteria alla Sanseverese eseguita dalla “Pirotecnica del Tavoliere” di Barletta Giuseppe, in collaborazione con la Nuova Pirodaunia di San Severo.

Alle 18:30, la musica prenderà il sopravvento con una serie di esibizioni dal vivo delle migliori cover band, per concludere in bellezza con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti, in programma alle 21:00. Questo momento clou sarà curato da esperti del settore: Di Matteo Fireworks di Luigi Di Matteo e L’Artificiosa dei Fratelli Di Candia.

Durante tutta la manifestazione, i visitatori potranno degustare l’olio nuovo e altre specialità locali presso gli stand gastronomici allestiti per l’occasione.