Nel giorno di Santa Lucia l'incontro dedicato ai non vedenti

PETACCIATO. Nel giorno di Santa Lucia, che cade oggi, 13 dicembre, protettrice dei non vedenti, alle 15.30, nella biblioteca comunale di Petacciato, verrà presentato il libro del professor Marco Condidorio "Imparare a non vedere per comprendere quel che c'è e cogliere quel che non c'è". Evento organizzato da Giulia Lorito, ipovedente dalla nascita, che ha superato tante difficoltà e ostacoli.

"Tratteremo tematiche relative alla vita e alle esperienze delle persone non vedenti, con l'intento di sensibilizzare il pubblico e promuovere una riflessione sulle sfide e le risorse che caratterizzano la loro quotidianità.

Interviene anche l'avvocato Nicola Bonaduce, ex consigliere Uici. Una iniziativa che mira a divulgare il concetto sulla "normalità" della disabilità.