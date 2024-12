“Il diritto di migrare"

TERMOLI. Si terrà mercoledì 18 dicembre a partire dalle ore 16 il convegno dal titolo “Il diritto di migrare", presso la sala parrocchiale Sacro Cuore di via Argentina. L’iniziativa, promossa dall’associazione Faced Ets in collaborazione con Mai Più Sole – Non una di meno Aps e con il Circolo del Cinema Tempi moderni Aps è sostenuta da parte del centro servizi per il Volontariato del Molise.

L’incontro mira a fornire un inquadramento corretto del fenomeno delle migrazioni contemporanee, con un focus sulle principali normative in materia di diritto dell’immigrazione in Europa e in Italia, con approfondimenti sui sistemi di accoglienza, sull’arcipelago hotspot e sui centri per il rimpatrio.

Nel contempo si propone di fornire a chi opera con le persone migranti strumenti utili di intervento.