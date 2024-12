Premi di laurea e borse di studio

CAMPOBASSO. Nell’ambito del Piano di Sviluppo 2024/2025 promosso dagli Enti Bilaterali Ebrac (Ente Bilaterale Regionale Commercio) ed Ebrat (Ente Bilaterale Regionale Turismo), dopodomani, mercoledì 18 dicembre alle ore 15, presso la sede degli Enti, presso la sede di Confcommercio Molise, in contrada Colle delle Api, è prevista la Cerimonia per la consegna di 10 Premi di Laurea e 60 Borse di Studio per i figli dei dipendenti delle imprese che aderiscono agli Enti.

Ebrac e Ebrat Molise sono enti bilaterali regionali del settore commercio e turismo, organismi paritetici composti da Confcommercio Molise e Fipe Confcommercio Molise, con Federalberghi, Fiavet, Faita, insieme a Filcams-Cgil Abruzzo Molise, Fisascat-Cisl Abruzzo Molise e Uiltucs-Uil Molise.

Alla cerimonia saranno presenti il presidente Ebrac Daniele Capuano (Filcams-Cgil), la vice presidente Irene Tartaglia (Confcommercio), nonché il presidente Ebrat Carlo Durante (Fipe Confcommercio) e il Vice Presidente Pasquale Guarracino (Uiltucs - Uil). Hanno assicurato la loro presenza i componenti degli Enti Bilaterali Angelo Angiolilli (Confcommercio) e Rosanna Coppa (Faita Abruzzo/Molise). Stefano Murazzo (Fisascat-Cisl), Lidia De Benedittis (Uiltucs – Uil), Carlo Izzi (Confcommercio), Alberto Silvestri (Confcommercio) e Stefano Murazzo (Fisascat-Cisl),