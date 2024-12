Ancora disagi idrici a Campomarino e Portocannone

CAMPOMARINO-PORTOCANNONE. La Grim Scarl informa gli utenti dei comuni di Campomarino e Portocannone che, a seguito delle comunicazioni ricevute da Molise Acque relative alla riduzione dell’apporto idrico causata dal calo delle sorgenti e dall’impossibilità di una maggiore fornitura, saranno effettuate le seguenti chiusure dei serbatoi:

dalle ore 23:00 del 17/12/2024 alle ore 05:00 del 18/12/2024

dalle ore 23:00 del 18/12/2024 alle ore 05:00 del 19/12/2024

dalle ore 23:00 del 19/12/2024 alle ore 05:00 del 20/12/2024

Gli orari e i giorni di chiusura, necessari per una corretta gestione della risorsa idrica, saranno aggiornati con continuità tramite il sito istituzionale della Grim Scarl e mediante comunicati stampa.

Questa misura si rende necessaria in base alle previsioni tecniche elaborate considerando i flussi idrici in entrata attualmente garantiti da Molise Acque. La GRIM Scarl sottolinea che, al momento, tali previsioni assicurano le chiusure programmate indicate.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (attivo h24, 7 giorni su 7).